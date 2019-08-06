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РИА Новости

Эксперт призвал ужесточить антикоррупционное законодательство в России

11:06, 6 августа 2019
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee Мужчина считает деньги
Мужчина считает деньги
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
Мужчина считает деньги . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Антикоррупционное законодательство в России нужно ужесточать, поскольку коррупция пока остается одной из основных проблем в стране, при этом принятые в этой сфере законы свидетельствуют, что "лечение идет совершенно нормально", считает председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК), член СПЧ Кирилл Кабанов.
В мае проект, уточняющий нормы законодательства о противодействии коррупции, был внесен в Госдуму. Во вторник, 6 августа, поправки к закону вступают в силу.
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"Я считаю, что у нас единственное препятствие, что у нас пока еще очень мягкое уголовное законодательство. Нужно ужесточать законодательство уголовное, необходимо бороться со скрытыми бенефициарами в коррупции во власти, потому что для них служба, как бизнес. Надо сделать еще лучше формулировку по конфликту интересов, чтобы улучшить практику по ним. Нам нужно изменить антикоррупционный механизм, касающийся сельских поселений Все, что касается села, поскольку нельзя все пускать под одну гребенку", - рассказал Кабанов РИА Новости.
По его словам, коррупция остается одной из основных проблем в России, но в то же время в этой сфере в стране самое быстроразвивающееся законодательство по сравнению с большинством государств. "По сути своей, на сегодняшний момент у нас активно идет борьба с коррупционерами", - добавил председатель НАК.
"У нас есть такие нормы, как изъятие незаконного обогащения через гражданский процесс. Сейчас, когда будут введены поправки в закон, дополнительно, кроме предметов незаконного обогащения, общие денежные средства изымать. У нас уже отработана система декларирования, то есть декларация расходов и декларация доходов. Уже показал свое действие этот антикоррупционный механизм, потому что у нас не только увольняют чиновников, которые недостоверно декларируют свое имущество, но и изымают эти предметы незаконного обогащения. И причем эти суммы уже исчисляются миллиардами", - сказал он.
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Кабанов отметил, что коррупция - это болезнь, и сейчас "лечение идет совершенно нормально", так как есть правоприменение, проводится его мониторинг и, если нужны какие-то поправки для повышения эффективности, они очень быстро вносятся. "Это работа, которой на сегодняшний день занимается и Государственная Дума, и администрация, и, частично, правительство. И поэтому такие поправки должны улучшить результат", - пояснил он.
Рассуждая об оценке ситуации в РФ в отношении коррупции со стороны междунарожных организаций, Кабанов отметил, что зачастую их позиция политизирована.
"У нас есть успехи по противодействию коррупции, а нас пытаются ниже опустить (в рейтингах – ред.) - это для того, чтобы создать в обществе уверенность, что у нас самая тяжелая ситуация в коррупции", - отметил эксперт, комментируя данные неправительственной международной организации Transparency International, ежегодно публикующей так называемый "индекс восприятия коррупции". В отчете организации за 2018 год Россия делит по этому индексу 138-143 места из 180 стран, соседствуя с Гвинеей, Мексикой, Ираном, Ливаном и Папуа - Новой Гвинеей.
"На него сложно не обращать внимания, потому что еще этот рейтинг влияет на экономический процесс, туда входит рейтинг экономической привлекательности", - сказал Кабанов, выразив мнение, что "надо продолжать работать", а не спорить с составителями рейтингов.
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