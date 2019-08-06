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РИА Новости

Организатор штурма "Зоны 51" готовит фестиваль рядом с базой в Неваде

10:59, 6 августа 2019
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© Getty Images/David BeckerГраница военной базы "Зона 51" в США
Граница военной базы Зона 51 в США
© Getty Images/David Becker
Граница военной базы "Зона 51" в США. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Создатель мероприятия в Facebook, участники которого планировали штурмовать американскую военную базу "Зона 51" в Неваде, намерен провести фестиваль после того, как социальная сеть удалила страницу акции, сообщает сайт CNET, специализирующийся на новостях о компьютерных технологиях.
Ранее в Facebook была запущена акция, призванная собрать участников для штурма американской военной базы "Зона 51" в Неваде, чтобы подтвердить известную легенду о том, что на базе спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. На "штурм" записались около 2 миллионов человек, однако в начале августа социальная сеть удалила страницу мероприятия. Как сообщил автор страницы Мэттью Робертс (Matthew Roberts), Facebook направила ему уведомление о том, что мероприятие было удалено, поскольку "противоречило" "стандартам сообщества".
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"Причину, по которой событие было удалено, мне не сообщили", - заявил Робертс сайту CNET. "Я создал однотипное событие, которое набрало около 15 тысяч человек, а потом его безо всяких причин закрыли", - добавил он.
Теперь, как отмечает сайт, Робертс планирует провести "настоящий фестиваль" "Зона 51" в населенном пункте Рейчел, штат Невада, рядом с которым расположена база. Предполагается, что мероприятие пройдет 20 сентября, в день, когда планировалось провести "штурм". Для "настоящего фестиваля" Робертс создал еще одно мероприятие в Facebook, но социальная сеть удалила и эту страницу. По словам Робертса, "это достаточно неосмотрительно со стороны Facebook", потому что он "пытался отвлечь людей отвлечь людей от штурма базы". Робертс ожидает, что фестиваль посетят около 20 тысяч человек.
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