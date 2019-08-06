Российские туристы стали реже посещать Эстонию

ТАЛЛИН, 6 авг - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Эстонию в июне 2019 года, снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил республиканский департамент статистики.
"В июне общее число останавливавшихся в эстонских гостиницах туристов составило 407 тысяч человек. Из-за рубежа приехало 255 тысяч человек, что на 10% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Из России в Эстонию прибыло 16,9 тысячи туристов, что на 5% меньше, чем в июне прошлого года", - говорится в сообщении.
Департамент отмечает, что в годовом сравнении выросло число туристов из Германии и Латвии – на 21% и 30% соответственно.
Отдыхающих из Азии было на 13% больше, а число путешественников из Финляндии сократилось на 7%.