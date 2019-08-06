Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 авг - РИА Новости. Бывший руководитель отдела судебных приставов в Ханты-Мансийском автономном округе решила не регистрировать свыше 200 судебных документов о взыскании штрафов, чтобы снизить нагрузку, из-за чего в бюджет не поступило почти 5 миллионов рублей, сообщает во вторник прокуратура Югры.
Признаки превышения полномочий надзорный орган обнаружил в ходе проверки в отделе судебных приставов по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району.
"Установлено, что бывший руководитель отдела с целью сокращения объема работы отдела и создания видимости исполнения должностных обязанностей надлежащим образом в течение 2017 года не произвела регистрацию 214 судебных исполнительных документов о взыскании штрафов, назначенных по делам об административных правонарушениях", - пояснили в ведомстве.
По данным прокуратуры, действия женщины привели к тому, что в бюджет не поступило 4,7 миллиона рублей, а привлеченные к ответственности граждане так и не понесли наказания. Следственное управление СК РФ по Югре, изучив материалы проверки, возбудило в отношении нее уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, добавили в ведомстве.