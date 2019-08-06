Биография Андрея Стенина

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора республики Коми РФ.

С 2003 года работал корреспондентом отдела "Общество" "Российской газеты", затем несколько лет трудился в "Газете.Ru".

С 2008 года занимался фотографией. Внештатно снимал для ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсантъ", Reuters, Associated Press, France-Presse.

С 2009 года – фотокорреспондент РИА Новости, с 2014 года работал специальным фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня".

Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов.

С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, находившийся в рабочей командировке на востоке Украины, перестал выходить на связь. Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал.

По всему миру проходили акции в поддержку фотокорреспондента. Во многих странах их участники выражали обеспокоенность его судьбой. Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями о ситуации с фотокорреспондентом.

3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).

Также Стенин был посмертно удостоен награды самопровозглашенной Донецкой народной республики – Георгиевского креста IV степени ( 2019 ).

В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО был организован Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина , ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.

В феврале 2015 года фоторабота Стенина заняла третье место в номинации "Влияние 2014: Конфликт" на конкурсе "Фото года" (Picture of the Year International Сompetition, POYi) в США.

6 августа 2015 года, в годовщину смерти Андрея Стенина, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта", в который вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.