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РИА Новости

Биография Андрея Стенина

00:19
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© Фото : Дамир Булатов / Перейти в фотобанкСпециальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
© Фото : Дамир Булатов
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Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Алексеевич Стенин родился 22 декабря 1980 года в городе Печора республики Коми РФ.
С 2003 года работал корреспондентом отдела "Общество" "Российской газеты", затем несколько лет трудился в "Газете.Ru".
С 2008 года занимался фотографией. Внештатно снимал для ИТАР-ТАСС, РИА Новости, "Коммерсантъ", Reuters, Associated Press, France-Presse.
С 2009 года – фотокорреспондент РИА Новости, с 2014 года работал специальным фотокорреспондентом Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня".
Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов.
В 2010 году Стенин стал лауреатом премии в области СМИ "Искра", в 2010 и 2013 годах он был награжден премией "Серебряная камера".
С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, находившийся в рабочей командировке на востоке Украины, перестал выходить на связь. Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал.
По всему миру проходили акции в поддержку фотокорреспондента. Во многих странах их участники выражали обеспокоенность его судьбой. Мировые общественные организации и профессиональные сообщества выступили с заявлениями о ситуации с фотокорреспондентом.
3 сентября 2014 года стало известно, что Андрей Стенин погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе.
5 сентября 2014 года Андрей Стенин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).
Также Стенин был посмертно удостоен награды самопровозглашенной Донецкой народной республики – Георгиевского креста IV степени (2019).
22 декабря 2014 года в Москве на здании МИА "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, дом 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина.
В декабре 2014 года МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО был организован Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ставший единственной и крупнейшей в России международной площадкой для молодых фотографов.
В феврале 2015 года фоторабота Стенина заняла третье место в номинации "Влияние 2014: Конфликт" на конкурсе "Фото года" (Picture of the Year International Сompetition, POYi) в США.
6 августа 2015 года, в годовщину смерти Андрея Стенина, вышел альбом его лучших работ "Зона конфликта", в который вошли 168 фотографий, сделанных Стениным в 2010-2014 годах.
В конце августа 2015 года имя Андрея Стенина было присвоено Горняцкой средней школе города Снежное самопровозглашенной ДНР. К первому звонку было приурочено открытие мемориальной таблички на здании школы. 6 августа 2016 года в этой школе был установлен бюст Андрея Стенина.
15 декабря 2016 года бюст Андрея Стенина был установлен в средней школе №2 города Печора республики Коми, где он учился. В сентябре 2017 года школе было присвоено имя Андрея Стенина.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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