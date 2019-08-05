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РИА Новости

Исследование показало отношение европейцев к будущему ЕС

Вчера, 18:52
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Проведенное в ЕС исследование выявило самые оптимистично и пессимистично настроенные в отношении будущего Евросоюза страны, в среднем уровень скептицизма среди европейских граждан составил 34%, свидетельствуют результаты "Евробарометра".
Исследование показало, что во всех государствах-членах ЕС, кроме одного, большинство респондентов "с оптимизмом смотрят в будущее ЕС", а единственным исключением стала Греция (51% пессимистов против 45% оптимистов).
Высокие показатели "европессимизма" отмечены также в Великобритании (46%, при этом оптимистов здесь все таки больше - 47%), Франции (45% против 50%), Чехии (43% против 54%), Италии (38% против 56%).
Самые высокие показатели оптимистов наблюдаются в Ирландии (85%), Дании (79%), Литве (76%) и Польше (74%).
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По сравнению с осенью 2018 года оптимизм в отношении будущего ЕС возрос в 24 государствах-членах ЕС, в частности на Кипре (65%, +12%), Венгрии (68%, +11%), Дании (79%, +9%), Австрии (66%, +8%) и даже "пессимистичной" Греции (45%, +8%).
Однако оптимизма стало меньше в четырех странах: Великобритании (47%, -2%), Швеции (64%, -2%), Чехии (54%, -1%) и Ирландии (85%, -1%).
В 27 государствах-членах (по сравнению с 23 странами осенью 2018 года) большинство респондентов "удовлетворены тем, как функционирует демократия в ЕС", причем самые высокие проценты отмечены в Ирландии (77%), Дании (75%), Португалии (72%) и Польше (70%). На другом конце шкалы - Франция (45%) и Великобритания (46%).
Греция является единственной страной, где большинство респондентов "не удовлетворены" (60% против 36%).
В целом в ЕК отмечают, что новый опрос о настроениях граждан европейских стран показал "лучшие результаты с июня 2014 года".
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