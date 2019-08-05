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РИА Новости

МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в образовательных учреждениях

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОгнетушитель
Огнетушитель
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более чем в 9,5 тысячи образовательных учреждений в России нарушены требования пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"С начала текущего года на объектах образования проведено более 36 тысяч надзорных мероприятий. Более 9,5 тысячи учреждений - с нарушениями требований пожарной безопасности", - рассказал собеседник агентства.
Всего же надзорные органы выявили в образовательных учреждениях 85 тысяч нарушений пожарной безопасности, при этом 42% из них уже устранены.
"Устранение оставшихся нарушений находится на особом контроле должностных лиц государственного пожарного надзора и будут проконтролированы до начала учебного года", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе МЧС рассказали, что проведено более 83 тысяч инструктажей по мерам безопасности при угрозе или возникновении ЧС различного характера и свыше 117 тысяч практических тренировок по эвакуации.
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