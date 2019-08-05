МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в образовательных учреждениях

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более чем в 9,5 тысячи образовательных учреждений в России нарушены требования пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С начала текущего года на объектах образования проведено более 36 тысяч надзорных мероприятий. Более 9,5 тысячи учреждений - с нарушениями требований пожарной безопасности", - рассказал собеседник агентства.

Всего же надзорные органы выявили в образовательных учреждениях 85 тысяч нарушений пожарной безопасности, при этом 42% из них уже устранены.

"Устранение оставшихся нарушений находится на особом контроле должностных лиц государственного пожарного надзора и будут проконтролированы до начала учебного года", - сообщили в пресс-службе.