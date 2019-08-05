Дети в подмосковном лагере отравились из-за нарушения санитарных правил

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор установил, что причиной заболевания детей в подмосковном лагере стала норовирусная инфекция, которая распространилась из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что пять детей, заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном лагере, уже отправлены домой, остальные четверо готовятся к выписке в подмосковной Коломенской больнице. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, СК и прокуратура проводят проверку.

"Управлением Роспотребнадзора по Московской области по факту регистрации случаев острой кишечной инфекции проводится эпидрасследование, в ходе которого установлено, что причиной заболевания стала норовирусная инфекция. Распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима", - говорится в сообщении.

Сейчас организовано проведение противоэпидемических мероприятий – дезинфекция на пищеблоке, в столовой и в корпусе, проведено обследование детей и сотрудников пищеблока, уточнили в пресс-службе.

Новых случаев заболевания не выявлено, отметили в Роспотребнадзоре.