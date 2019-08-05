Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T15:45Z
https://ria.ru/20190805/1557181602.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152475/35/1524753501_0:201:2001:1326_1036x0_80_0_0_063b21b5417f801a90b9217a3ff05714.jpg
РИА Новости

Дети в подмосковном лагере отравились из-за нарушения санитарных правил

Вчера, 15:45
1358
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСтоловая
Столовая
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Столовая. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор установил, что причиной заболевания детей в подмосковном лагере стала норовирусная инфекция, которая распространилась из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что пять детей, заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном лагере, уже отправлены домой, остальные четверо готовятся к выписке в подмосковной Коломенской больнице. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, СК и прокуратура проводят проверку.
Фонтан на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске
24 июля, 14:35
В Хабаровске возбудили дело после отравления 45 детей, купавшихся в фонтане
"Управлением Роспотребнадзора по Московской области по факту регистрации случаев острой кишечной инфекции проводится эпидрасследование, в ходе которого установлено, что причиной заболевания стала норовирусная инфекция. Распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима", - говорится в сообщении.
Сейчас организовано проведение противоэпидемических мероприятий – дезинфекция на пищеблоке, в столовой и в корпусе, проведено обследование детей и сотрудников пищеблока, уточнили в пресс-службе.
Новых случаев заболевания не выявлено, отметили в Роспотребнадзоре.
"Лица, ответственные за выявленные нарушения, будут привлечены к административной ответственности. Управление Роспотребнадзора по Московской области окажет юридическую помощь родителям по возврату средств за путевки", - добавили в ведомстве.
Работник столовой-пекарни светлогорской средней школы № 1 раскладывает на подносы выпечку
30 июля, 17:33
В Дагестане завели дело после отравления учащихся в школьной столовой
020121
Обсудить 0
РоспотребнадзорМосковская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
На приеме у врача
Эксперты выяснили, как смертность от онкозаболеваний влияет на экономику
РИА
Новости
Пьяный мужчина
Названы регионы с наибольшим числом пациентов с алкогольной зависимостью
На месте ДТП в Красноармейском районе Саратовской области. 5 августа 2019
В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек
Здание Министерства здравоохранения России
Названы регионы с самым большим числом пациентов с наркозависимостью
Лента
новостей
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вступил в силу закон, ужесточающий наказание водителям за непропуск скорой
Автомобиль реанимации
В Перми в ДТП со скорой пострадали четыре реаниматолога
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
Исследование: средняя зарплата россиян за 20 лет выросла в 20 раз
Галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Фотография, опубликованная пользователем rhiannatxylor в Twitter
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
09:00Прорыв в биоинженерии: найден способ управлять токсичностью наночастиц
09:00"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
08:57На берегу Байкала закрыли детский палаточный лагерь из-за антисанитарии
Лента новостейМолния