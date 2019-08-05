Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T11:45Z
https://ria.ru/20190805/1557171667.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152827/93/1528279371_0:79:2677:1584_1036x0_80_0_0_16edcffa48b987db75e26d7a25c1a25c.jpg
РИА Новости

Рябков рассказал о ситуации после выхода США из СВПД

Вчера, 11:45
449
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США так и не конкретизировали свои идеи о заключении нового соглашения после выхода из СВПД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"За весь период после выхода США из СВПД в мае прошлого года и за весь период после объявления американской стороной о намерении заключить новое улучшенное всеобъемлющее соглашение с Ираном не последовало конкретизации этой позиции. Не последовало никаких предложений по содержательной части подобного рода соглашения", - сказал Рябков во время брифинга в понедельник.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля (тогда начался второй этап), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".
Посол Швеции в России Петер Эриксон
31 июля, 10:24
Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России
301000
Обсудить 1
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Рябков рассказал об ответе России на развертывание ракетных систем США
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Рябков объяснил, почему США вышли из ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков рассказал о действиях России при появлении новых угрозах от США
Выставка Сделано в Америке у здания Белого дома в Вашингтоне
В МИД прокомментировали планы США по развертыванию ракет
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Россия не пересмотрит военную доктрину после развала ДРСМД, заявил Рябков
Сергей Рябков
В МИД рассказали, что нужно учитывать в новых соглашениях по вооружениям
Здание Министерства иностранных дел РФ
Риск новой гонки вооружений существенно возрос, считают в МИД
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Россия осуждает санкции США против главы МИД Ирана Зарифа, заявил Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: Россия готова к переговорам с США о стратегической стабильности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
МИД: Россия открыта к договоренностям в сфере контроля над вооружениями
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Россия не будет участвовать в гонке вооружений в Азии, заявил Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков рассказал о последствиях отсутствия моратория на размещение ракет
Город Тбилиси, Грузия
Власти Грузии сообщили о сокращении числа российских туристов
Исламабад. Пакистан
СМИ: Пакистан обратится в суд ООН из-за решения Индии по статусу Кашмира
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
Лента новостейМолния