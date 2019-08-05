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Пятый "День без турникетов" пройдет 8-10 августа в Москве

Вчера, 11:07
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© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Пяты в этом году "День без турникетов" пройдет в Москве с 8 по 10 августа; акция, в ходе которой можно посетить экскурсии на высокотехнологичные компании и предприятия малого бизнеса, послушать лекции и мастер-классы, на этот раз объединена темой "Концептуальный отдых", сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
"На завершающей летний цикл акции столичные компании малого и среднего бизнеса подготовили мотивационно-познавательные и профориентационные программы, в которых совмещены образовательная и развлекательная составляющие. Формат обучения через реализацию концепции умных развлечений позволяет москвичам эффективнее осваивать "технологии и компетенции будущего", приводится в сообщении комментарий руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.
К акции присоединятся ряд новых площадок, которые откроют свои двери для посетителей, в том числе "Станция МАРС" в ТРЦ "Ривьера" - полноразмерный макет научно-исследовательской станции на Марсе и космопорта орбитальной станции. Для интересующихся историей Москвы будет организована образовательная прогулка-экскурсия. Гости смогут узнать тайны Меньшиковой башни, Дома со зверями, кинотеатра "Колизей" (ныне театр "Современник") и других достопримечательностей центра столицы.
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Также в рамках "Дня без турникета" можно будет ознакомиться с работой аэропорта Домодедово, посетить авиатехническую базу. Традиционно обширную программу мероприятий подготовят детские технопарки.
Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда около 600 человек посетили восемь предприятий. С тех пор участниками стали свыше 94 тысяч человек и более 174 инновационных производств столицы. Предыдущая акция состоялась в июле этого года. В ней приняли участие 35 компаний и около семи тысяч человек, отметили в пресс-службе.
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