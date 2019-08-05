Пятый "День без турникетов" пройдет 8-10 августа в Москве

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Пяты в этом году " . Пяты в этом году " День без турникетов " пройдет в Москве с 8 по 10 августа; акция, в ходе которой можно посетить экскурсии на высокотехнологичные компании и предприятия малого бизнеса, послушать лекции и мастер-классы, на этот раз объединена темой "Концептуальный отдых", сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"На завершающей летний цикл акции столичные компании малого и среднего бизнеса подготовили мотивационно-познавательные и профориентационные программы, в которых совмещены образовательная и развлекательная составляющие. Формат обучения через реализацию концепции умных развлечений позволяет москвичам эффективнее осваивать "технологии и компетенции будущего", приводится в сообщении комментарий руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

К акции присоединятся ряд новых площадок, которые откроют свои двери для посетителей, в том числе "Станция МАРС" в ТРЦ "Ривьера" - полноразмерный макет научно-исследовательской станции на Марсе и космопорта орбитальной станции. Для интересующихся историей Москвы будет организована образовательная прогулка-экскурсия. Гости смогут узнать тайны Меньшиковой башни, Дома со зверями, кинотеатра "Колизей" (ныне театр "Современник") и других достопримечательностей центра столицы.

Также в рамках "Дня без турникета" можно будет ознакомиться с работой аэропорта Домодедово, посетить авиатехническую базу. Традиционно обширную программу мероприятий подготовят детские технопарки.