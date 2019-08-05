Несколько населенных пунктов в ЛНР частично остались без света из-за грозы

ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Ряд населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики частично остались без газа, воды и электричества в результате грозы, сопровождаемой шквалистым ветром, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

"Четвертого августа, начиная с самого утра, на территории многих населенных пунктов поднялся шквалистый ветер, сопровождавшийся грозой и проливным дождём. Основной удар пришёлся по Славяносербскому, Свердловскому, Лутугинскому, Перевальскому районам, а также по городам Стаханов, Антрацит, Первомайск", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, в результате аварийного отключения отсутствует электроснабжение в населенных пунктах Вознесеновка, Городище, Стаханов и Алмазная. Частично обесточены еще 19 населенных пунктов. В общей сложности, по данным ведомства, без электричества остаются около 13,5 тысячи абонентов.