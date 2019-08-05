В Кузбассе ищут пропавшего грибника и двух его сыновей

КЕМЕРОВО, 5 авг – РИА Новости. Полицейские в Кемерово разыскивают без вести пропавшего мужчину и его двух сыновей, уехавших в лес за грибами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
"Отделом полиции "Рудничный" УМВД России по городу Кемерово разыскиваются без вести пропавшие Гибадулин Владимир Борисович, 1967 года рождения, Гибадулин Сергей Владимирович, 2014 года рождения, и Гибадулин Владимир Владимирович, 2017 года рождения. 4 августа в 19.00 они уехали из дома за грибами на мотоцикле "Урал" синего цвета с коляской и до настоящего времени не вернулись. Также с ними была собака породы лайка рыжего окраса", – говорится в сообщении.
Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 50-55 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы седые. Был одет в камуфляжный костюм.
Полицейские просят граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемых, либо видевших их после 19.00 4 августа, сообщить об этом по телефону в Кемерове: 8-(3842)-68-06-10 либо "02" (102 – с мобильного).