В Кузбассе ищут пропавшего грибника и двух его сыновей

"Отделом полиции "Рудничный" УМВД России по городу Кемерово разыскиваются без вести пропавшие Гибадулин Владимир Борисович, 1967 года рождения, Гибадулин Сергей Владимирович, 2014 года рождения, и Гибадулин Владимир Владимирович, 2017 года рождения. 4 августа в 19.00 они уехали из дома за грибами на мотоцикле "Урал" синего цвета с коляской и до настоящего времени не вернулись. Также с ними была собака породы лайка рыжего окраса", – говорится в сообщении.