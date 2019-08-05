"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Поезд "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург – Москва был задержан почти на час из-за гибели зацепера, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги - филиала РЖД.

"Четвертого августа по причине смертельного травмирования зацепера на перегоне Тверь – Редькино был задержан поезд "Сапсан" №755 сообщением Санкт-Петербург – Москва. Время опоздания поезда составило 49 минут", - говорится в сообщении.

Произошедшее в связи с этим возгорание на крыше одного из вагонов ликвидировано. Повреждений подвижного состава нет.