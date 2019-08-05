Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T00:21Z
https://ria.ru/20190805/1557161144.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155645/33/1556453363_0:166:3076:1896_1036x0_80_0_0_58246b054d8c889b7a8208dbe9e5556c.jpg
РИА Новости

"Сапсан" сообщением Петербург – Москва задержали из-за гибели зацепера

00:21
15394
© РИА Новости / Евгений БиятовВысокоскоростной поезд "Сапсан"
Высокоскоростной поезд Сапсан
© РИА Новости / Евгений Биятов
Высокоскоростной поезд "Сапсан" . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Поезд "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург – Москва был задержан почти на час из-за гибели зацепера, сообщается на сайте Октябрьской железной дороги - филиала РЖД.
"Четвертого августа по причине смертельного травмирования зацепера на перегоне Тверь – Редькино был задержан поезд "Сапсан" №755 сообщением Санкт-Петербург – Москва. Время опоздания поезда составило 49 минут", - говорится в сообщении.
Произошедшее в связи с этим возгорание на крыше одного из вагонов ликвидировано. Повреждений подвижного состава нет.
Следственный комитет организовал в связи со случившимся доследственную проверку, личность погибшего устанавливается.
Электричкеры
29 апреля, 15:34
Мосгордума приняла законопроект об увеличении штрафа за зацепинг в 15 раз
41139553319
Обсудить 6
РЖДМоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Пора вводить непомерные штрафы для совершеннолетних недоразвитых и для родителей или других ответственных лиц за несовершеннолетних если последние не в состоянии не допустить подобных трагедий.
5 августа, 00:32
ttrit77
1900000
Рекомендуем
Авиабилеты и паспорта
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
РИА
Новости
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Ростов-на-Дону
Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома
Полиция
Девочку, которую искали под Волгоградом четыре дня, нашли живой
Лента
новостей
Врач в медицинской маске
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
Американская актриса Эшли Бенсон и модель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Нижегородской области два человека погибли в ДТП
Самолет на взлетно-посадочной полосе
Резервный борт вылетел в Минводы, где экстренно сел самолет
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
Музыкант Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В полиции назвали причину смертельного ДТП во Владимирской области
Бухта города Балаклавы в Крыму
Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
Военно-транспортный самолет Ан-26 вооруженных сил Украины
В Сети высмеяли украинских военных, "потопивших" подлодку в Черном море
Хабаровский край
Ворота дамбы в Хабаровске решили экстренно засыпать из-за паводка
Ажурная поясная пряжка
В древнем могильнике в Красноярском крае нашли почти две тысячи артефактов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области
09:27В Челябинске после гибели животных в контактном зоопарке возбудили дело
09:21Энергетики восстановили газопровод в Коми после разрыва трубы и пожара
09:20Разработчик рассказал об испытаниях новейших бронемашин "Атлет"
09:19В Австралии не получали запрос США о размещении ракет средней дальности
09:14В ДНР из-за непогоды остались без света около четырех тысяч абонентов
09:13Компания в ХМАО после отказа в признании "ЮТэйр" банкротом подала новый иск
09:12В Вологодской области локализовали пожар на фанерном комбинате
09:12В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
09:11В Минтрансе не ожидают удорожания авиабилетов из-за переноса серверов
09:09СМИ сообщили о резком падении поставок российского угля на Украину
09:06Ученые разработают систему поиска пожароопасных участков с беспилотника
09:02В Крыму могут построить плавучий док для атомных ледоколов, сообщил "Ъ"
09:01Команда Greenpeace встретит косаток из "китовой тюрьмы" в Иннокентьевка
08:59Самолеты-разведчики ЦВО выявили 11 очагов возгорания леса в Сибири
08:57Названы самые популярные месяцы для свадеб в России
08:56В Магаданской области размыло ряд участков трассы Палатка — Кулу — Нексикан
08:51Роспотребнадзор с 2017 года нашел нарушения более в 135 партиях минералки
08:50Гидрологи понизили прогноз по уровню Амура у Хабаровска во время паводка
08:48В Малайзии разыскивают пропавшую 15-летнюю ирландскую туристку
Лента новостейМолния