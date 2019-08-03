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РИА Новости

На акции протеста во французском Нанте задержали не менее 30 человек

Вчера, 17:38
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время беспорядков на Елисейских полях в Париже
Сотрудник полиции во время беспорядков на Елисейских полях в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Сотрудник полиции во время беспорядков на Елисейских полях в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Полиция Франции задержала по меньшей мере 30 человек во время акции протеста во французском городе Нант, посвященной памяти местного жителя, погибшего при проведении полицейской операции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру.
Ранее телеканал сообщал, что 24-летний житель Нанта Стив Майа Канисо пропал 21 июня после фестиваля музыки, когда полиция проводила разгон толпы на набережной Луары. Четырнадцать человек тогда упали в реку, всех, кроме Стива, удалось спасти. Тело Канисо было обнаружено только 29 июля.
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Протест "черных жилетов": мигранты ворвались в здание Пантеона в ПарижеПочти 40 человек было задержано в Париже в ходе акции протеста мигрантов. Около 700 человек ворвались в пятницу в здание Пантеона с требованиями к правительству легализовать их статус.
Произошедшее вызвало волну протестов среди жителей Франции, выступающих против действий полиции. По данным телеканала, в эту субботу более 1,7 тысячи человек вышли на акцию протеста в Нанте, многие из протестующих вступали в столкновения с полицией, били витрины магазинов и наносили ущерб городской архитектуре.
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ФранцияНантВ мире
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