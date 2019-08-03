На акции протеста во французском Нанте задержали не менее 30 человек

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Полиция Франции задержала по меньшей мере 30 человек во время акции протеста во французском городе Нант, посвященной памяти местного жителя, погибшего при проведении полицейской операции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру.
Ранее телеканал сообщал, что 24-летний житель Нанта Стив Майа Канисо пропал 21 июня после фестиваля музыки, когда полиция проводила разгон толпы на набережной Луары. Четырнадцать человек тогда упали в реку, всех, кроме Стива, удалось спасти. Тело Канисо было обнаружено только 29 июля.
Произошедшее вызвало волну протестов среди жителей Франции, выступающих против действий полиции. По данным телеканала, в эту субботу более 1,7 тысячи человек вышли на акцию протеста в Нанте, многие из протестующих вступали в столкновения с полицией, били витрины магазинов и наносили ущерб городской архитектуре.