Олимпийские чемпионы заложили в Ленобласти Аллею Спорта

С.–ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Олимпийские чемпионы СССР и России заложили в Ленинградской области Аллею Спорта; деревья высадили в Бокситогорске в рамках праздничных торжеств, посвящённых 92-й годовщине со дня образования области.

Сквер рядом с обновлённым стадионом "Металлург" украсили 39 декоративных клёнов сорта "Красный закат". Название "Аллея Спорта" выбрали жители Бокситогорска в ходе интернет-голосования.

В торжественной церемонии закладки Аллеи приняли участие олимпийские чемпионы, в разные годы внесшие вклад в достижения национальной сборной: Светлана Журова, Юрий Кашкаров, Любовь Егорова, Любовь Мухачева, Людмила Муравьева, Александр Краснов, Владимир Семенец, Вера Лантратова, Татьяна Казанкина, Надежда Глызина, Сергей Смирнов.

"Появилась прекрасная Аллея, которая связывает два спортивных комплекса. И мы хотели бы, чтобы эта территория была зоной активного отдыха. Неслучайно мы высаживаем Аллею, которая всем бокситогорцам и Ленинградской области будет напоминать об этом моменте, когда здесь собрались столько олимпийских чемпионов, гордость Советского Союза и России", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе торжественной церемонии.

Стадион "Металлург", рядом с которым новая Аллея каждой осенью будет окрашиваться красным цветом, построили болеее 60 лет назад. В этом году спортивный объект пережил свое второе рождение: над трибунами сделали навес, установили новые кресла для болельщиков и зрителей, осветительные мачты, отремонтировали беговые дорожки, административные корпуса и спортзалы, благоустроили территорию. На реконструкцию "Металлурга" было выделено более 200 миллионов рублей.