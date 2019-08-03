Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-03T16:04Z
https://ria.ru/20190803/1557141508.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155714/12/1557141202_0:363:2995:2048_1036x0_80_0_0_8d4c3f238faa241c4f20efe1bdc05e42.jpg
РИА Новости

К детскому омбудсмену Москвы пока не обращались из-за задержаний подростков

Вчера, 16:04
329
© РИА Новости / Евгений ОдиноковНесанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Обращений по задержанию несовершеннолетних на несогласованной акции протеста в Москве пока не поступало, сообщил РИА Новости детский омбудсмен столицы Евгений Бунимович.
Он отметил, что внимательно следит за ситуацией и сам наблюдает за происходящим на Трубной площади.
"Есть горячая линия, по которой могут сообщить о задержании несовершеннолетних, но я пока не получал такой информации, я нахожусь на Трубной площади, смотрю, что происходит, в основном, я вижу, что происходит вытеснение, но я не видел, чтобы задерживали несовершеннолетних", - сказал Бунимович.
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что по состоянию на 14.30 порядка 350 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за нарушения общественного порядка задержаны 30 человек.
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы
2 августа, 19:08
СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве
В субботу 27 июля в столице прошел митинг оппозиционных политиков, не согласованный с властями. Его организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. В частности, в подписных листах кандидатов были имена умерших людей и другие серьезные нарушения. По данным Бунимовича, тогда были задержаны почти 50 несовершеннолетних, впоследствии их всех отпустили. Всего за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.
Московская полиция призывала граждан воздержаться от участия в несогласованной акции и предупреждала о риске провокаций. В полиции заявили, что правоохранители будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Вчера, 15:46
В СПЧ оценили действия правоохранителей на несогласованной акции в Москве
510003
Обсудить 0
Евгений БунимовичМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Омбудсмен сообщил о задержании подростков на несогласованной акции в Москве
РИА
Новости
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В СПЧ оценили действия правоохранителей на несогласованной акции в Москве
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Участников несогласованной акции вытесняют с Пушкинской и Трубной площадей
Минный заградитель Hämeenmaa ВМС Финляндии
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Лента
новостей
Отдыхающие купаются в Черном море в Судаке
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
В СЖР заявили о задержании журналистов на несогласованном митинге в Москве
Николай Булганин и Итиро Хатояма во время подписания совместной Декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956
Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР
Лесные пожары в Красноярском крае
Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч гектаров леса в Сибири
Самолет Су-22 сирийских ВВС
На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
Протестующие в Гонконге выстроили баррикады и перекрыли улицы
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Член ОП: разъяснение закона снизило число участников несогласованных акций
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Омбудсмен сообщил о семерых подростках, задержанных на акции в Москве
Кирилл Кабанов
Член СПЧ прокомментировал возбуждение дела против ФБК
Любовь Соболь
В центре Москвы задержали Любовь Соболь
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
В СПЧ разбираются в ситуации с задержанием главы комиссии Совета Каляпина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
09:34Никас Сафронов пожаловался на "свиное хамство" соседки
09:30Воскресенье в Москве может стать рекордно холодным
09:27В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
09:27В Омске стартовал международный конкурс военных инженеров "Рембат"
09:18Москвичей в воскресенье ожидают кратковременные дожди
09:08В Иркутской области остаются подтопленными 230 домов
08:56Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
08:41Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
08:34В Тулуне началось строительство нового жилья для пострадавших от паводка
08:26Крымский сафари-парк готов принять животных из Сибири, где горят леса
08:15В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев
08:03Территорию Тулуна, пострадавшую от паводка, исключат из зоны заселения
07:52В США главу Гондураса обвинили в участии в заговоре, сообщили СМИ
07:05Очевидцы стрельбы в Техасе рассказали подробности происшествия
06:37В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
06:36Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
06:18Вода уходит из подтопленных районов в Приамурье
06:03Стали известны подробности задержания стрелка в Техасе
05:44Уровень воды в Тулуне опустился ниже критического уровня
Лента новостейМолния