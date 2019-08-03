К детскому омбудсмену Москвы пока не обращались из-за задержаний подростков

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Обращений по задержанию несовершеннолетних на несогласованной акции протеста в Москве пока не поступало, сообщил РИА Новости детский омбудсмен столицы Евгений Бунимович.

Он отметил, что внимательно следит за ситуацией и сам наблюдает за происходящим на Трубной площади.

"Есть горячая линия, по которой могут сообщить о задержании несовершеннолетних, но я пока не получал такой информации, я нахожусь на Трубной площади, смотрю, что происходит, в основном, я вижу, что происходит вытеснение, но я не видел, чтобы задерживали несовершеннолетних", - сказал Бунимович.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что по состоянию на 14.30 порядка 350 человек приняли участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, за нарушения общественного порядка задержаны 30 человек.

В субботу 27 июля в столице прошел митинг оппозиционных политиков, не согласованный с властями. Его организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. В частности, в подписных листах кандидатов были имена умерших людей и другие серьезные нарушения. По данным Бунимовича, тогда были задержаны почти 50 несовершеннолетних, впоследствии их всех отпустили. Всего за различные правонарушения были задержаны 1074 человека.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Либертарианская партия прекратила переговоры и отозвала заявку.