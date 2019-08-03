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РИА Новости

В Китае церемонию открытия АрМИ-2019 посетили более 20 тысяч зрителей

Вчера, 15:58
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие команды Лаоса на открытии международных армейских игр "АрМИ - 2019"
Военнослужащие команды Лаоса на открытии международных армейских игр АрМИ - 2019
© РИА Новости / Сергей Русанов
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ПОЛИГОН КОРЛА (Китай), 3 авг - РИА Новости. Церемонию открытия Армейских международных игр "АрМИ-2019", которая прошла в Китае в субботу, посетили более 20 тысяч зрителей из всех провинций страны, сообщил пресс-центр игр.
"Сегодня в Китае открылись четыре конкурса "АрМИ-2019" - "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Безопасная среда" и "Мастер-оружейник"" - говорится в сообщении, распространённом пресс-центром.
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Посещаемость конкурсов населением очень высокая: "сегодня их посетили свыше 20 тысяч зрителей из всех провинций КНР", сообщает пресс-центр.
На месте проведения конкурсов развернута статическая экспозиция вооружения и военной техники Сухопутных войск китайской армии. Здесь, в частности, представлены боевые машины пехоты Type 04A и Type 92B, танки Type 88A и Type 96, БТР Type 92A, 100-миллиметровые колесные самоходные противотанковые орудия PTL02, штурмовые бронеавтомобили CTJ02.
В праздничном шоу по случаю открытия "АрМИ-2019" приняли участие творческие коллективы из Китая, России, Монголии, Казахстана и других стран, информирует пресс-центр.
С 3 по 17 августа в четырех конкурсах, проводимых на территории КНР, будут состязаться 24 команды, представляющие страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Соревнования пройдут на объектах тренировочной базы Корла в Синьцзянском военном округе.
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