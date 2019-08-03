В Китае церемонию открытия АрМИ-2019 посетили более 20 тысяч зрителей

ПОЛИГОН КОРЛА (Китай), 3 авг - РИА Новости. Церемонию открытия Армейских международных игр "АрМИ-2019", которая прошла в Китае в субботу, посетили более 20 тысяч зрителей из всех провинций страны, сообщил пресс-центр игр.

"Сегодня в Китае открылись четыре конкурса "АрМИ-2019" - "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Безопасная среда" и "Мастер-оружейник"" - говорится в сообщении, распространённом пресс-центром.

Посещаемость конкурсов населением очень высокая: "сегодня их посетили свыше 20 тысяч зрителей из всех провинций КНР", сообщает пресс-центр.

На месте проведения конкурсов развернута статическая экспозиция вооружения и военной техники Сухопутных войск китайской армии. Здесь, в частности, представлены боевые машины пехоты Type 04A и Type 92B, танки Type 88A и Type 96, БТР Type 92A, 100-миллиметровые колесные самоходные противотанковые орудия PTL02, штурмовые бронеавтомобили CTJ02.

В праздничном шоу по случаю открытия "АрМИ-2019" приняли участие творческие коллективы из Китая, России, Монголии, Казахстана и других стран, информирует пресс-центр.