Купание в джакузи едва не обернулось для женщины ампутацией

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Жительница Великобритании Хейли Томас чуть не лишилась конечностей, искупавшись в джакузи с бритвенным порезом. Об этом сообщает газета Жительница Великобритании Хейли Томас чуть не лишилась конечностей, искупавшись в джакузи с бритвенным порезом. Об этом сообщает газета Wales Online

Проживающая в городе Суонси 46-летняя женщина порезала ногу за несколько часов до того, как забралась со своим пятилетним сыном в джакузи в гостях у подруги. На следующее утро Хейли обнаружила, что ее тело покрылось болезненными красными высыпаниями. Через девять дней на коже проступили крупные язвы. Томас обратилась к врачу, и тот принял решение госпитализировать ее.

В больнице выяснилось, что через двухмиллиметровый порез в кровь женщины проникли бактерии, в результате чего развился сепсис. Так как кожа у пациентки стала отслаиваться, медики начали готовить ее к тому, что ей придется ампутировать конечности.

Британка в течение трех недель принимала коктейль из антибиотиков. Благодаря этому ей удалось сохранить конечности, однако на теле остались шрамы от язв.