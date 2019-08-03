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РИА Новости

Купание в джакузи едва не обернулось для женщины ампутацией

Вчера, 15:19
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДжакузи
Джакузи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Жительница Великобритании Хейли Томас чуть не лишилась конечностей, искупавшись в джакузи с бритвенным порезом. Об этом сообщает газета Wales Online.
Проживающая в городе Суонси 46-летняя женщина порезала ногу за несколько часов до того, как забралась со своим пятилетним сыном в джакузи в гостях у подруги. На следующее утро Хейли обнаружила, что ее тело покрылось болезненными красными высыпаниями. Через девять дней на коже проступили крупные язвы. Томас обратилась к врачу, и тот принял решение госпитализировать ее.
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В больнице выяснилось, что через двухмиллиметровый порез в кровь женщины проникли бактерии, в результате чего развился сепсис. Так как кожа у пациентки стала отслаиваться, медики начали готовить ее к тому, что ей придется ампутировать конечности.
Британка в течение трех недель принимала коктейль из антибиотиков. Благодаря этому ей удалось сохранить конечности, однако на теле остались шрамы от язв.
"Я больше никогда не зайду в джакузи, и теперь пугаюсь каждый раз, когда вижу, как люди, особенно дети, купаются в них", — сказала Томас и заявила, что всегда вела здоровый образ жизни и не могла представить себя в такой ситуации.
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