В Сирию за сутки вернулись почти полторы тысячи беженцев

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1482 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 389 человек (женщин – 117, детей – 199), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1093 человек (женщин – 328, детей – 557)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего российской стороной организованы и проведены 2175 гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлены и распределены 3514,07 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.