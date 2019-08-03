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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти полторы тысячи беженцев

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев в Ираке
Лагерь беженцев в Ираке
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Почти 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1482 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 389 человек (женщин – 117, детей – 199), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1093 человек (женщин – 328, детей – 557)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего российской стороной организованы и проведены 2175 гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлены и распределены 3514,07 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,4 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 68 взрывоопасных предметов.
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