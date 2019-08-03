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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии

Вчера, 12:47
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенный район в Алеппо
Разрушенный район в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Хама – четыре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались, их 2543. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.
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