Россия за сутки зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Хама – четыре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.