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РИА Новости

Во Франции пожарные локализовали природные пожары на юге страны

Вчера, 12:36
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© AFP 2019 / Boris HorvatЛесные пожары во Франции
Лесные пожары во Франции
© AFP 2019 / Boris Horvat
Лесные пожары во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пожарные всю ночь боролись с несколькими очагами природных пожаров в департаменте Гар на юге Франции, сумев их локализовать, однако огонь все еще может возобновиться из-за неблагоприятных погодных условий, следует из пресс-релиза, размещенного в микроблоге службы в Twitter.
Ранее со ссылкой на телеканал BFMTV сообщалось, что пожар в коммуне Женерак, который за вторник и среду уничтожил около 500 гектаров леса и кустарников, возник в результате умышленного поджога. Огонь там возобновился в пятницу днем, и тогда, по информации портала France Info, тушивший пожар самолет-амфибия потерпел крушение, его пилот погиб.
"Коммуна Женерак … Пожар взят под контроль. Сгорели 319 гектаров леса, а также один жилой дом. Тушением занимаются 450 пожарных (департамента - ред.) Гар при помощи соседних департаментов. На этом участке работают 140 пожарных машин", - говорится в заявлении.
По свидетельствам пожарных, в коммуне Вовер в этом же департаменте сгорели 170 гектаров зелени, пожар удалось взять под контроль, но на опушке леса сегодня утром пожарные еще тушили огонь. В коммуне Монтиньярг (Montignargues) сгорели лишь 11 гектаров, и специалистам уже удалось потушить пожар.
В заявлении пожарные обратили внимание на то, что "погодная ситуация остается неблагоприятной, существуют все условия для возникновения новых пожаров".
На прошлой неделе столбики термометров в городах Франции поднимались до непривычных показателей - в четверг абсолютные температурные рекорды были установлены в более чем 50 городах. Следом за волной аномальной жары пришли сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров.
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