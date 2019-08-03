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РИА Новости

В Иркутской области вода ушла из 13 населенных пунктов

Вчера, 12:09
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тринадцать населенных пунктов, пострадавших от паводка в Иркутской области, освободились от воды, сообщили в МЧС России.
"За прошедшие сутки от воды освободились 13 населенных пунктов. Спасатели проводят откачку воды из подвалов жилых домов, просушку помещений, а также оказывают адресную помощь пострадавшему населению", - говорится в заявлении ведомства.
Подчеркивается, что подтопленными в 31 населенном пункте Иркутской области остаются 1359 домов, 2169 приусадебных участков, 3 социально-значимых объекта, 10 участков автомобильных дорог.
В МЧС уточняют, что авиация продолжает доставлять гуманитарные грузы в труднодоступные населенные пункты.
Во время паводка в Иркутской области погибли 25 человек, без вести пропали семь. Подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От наводнения пострадали почти 39 тысяч жителей.
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