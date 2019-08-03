В Югре ввели режим ЧС в поселке, где подтопило пять жилых домов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Саранпауль Березовского района ХМАО, где уже подтопило 5 жилых домов из-за превышения уровня воды в реке, сообщается на сайте районной администрации.

Единая дежурно-диспетчерская служба Березовского района 31 июля заявила, что из-за сильных осадков в течение двух-трех суток на реке Ляпин ожидается интенсивный и значительный рост уровня воды с высокой вероятностью превышения критических отметок, что может привести к подтоплению 24 жилых домов в селе Саранпауль и трех домов в соседнем поселке Хурумпауль.

Позже в группе правительства региона в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение, что в Саранпауле введен режим повышенной готовности, а местные власти и спасатели подготовили транспорт для доставки жителей, которые могут пострадать от паводка, в пункты временного размещения.

Региональное управление МЧС в пятницу сообщило, что уровень воды в реке Ляпин превысил критическую отметку на два сантиметра, из-за чего частично подтопленными оказались пять индивидуальных жилых домов. Одна семья из четырех человек переселилась к родственникам, еще шесть человек от эвакуации отказались, подчеркивали в ведомстве.

"В связи со сложной паводковой обстановкой... установить с 18.00 (16.00 мск) 2 августа 2019 года режим чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения Саранпауль до особого указания", - говорится в сообщении администрации.