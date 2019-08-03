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РИА Новости

В Югре ввели режим ЧС в поселке, где подтопило пять жилых домов

07:50
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© РИА Новости / Светлана ЗадераПаводок
Паводок
© РИА Новости / Светлана Задера
Паводок
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Саранпауль Березовского района ХМАО, где уже подтопило 5 жилых домов из-за превышения уровня воды в реке, сообщается на сайте районной администрации.
Единая дежурно-диспетчерская служба Березовского района 31 июля заявила, что из-за сильных осадков в течение двух-трех суток на реке Ляпин ожидается интенсивный и значительный рост уровня воды с высокой вероятностью превышения критических отметок, что может привести к подтоплению 24 жилых домов в селе Саранпауль и трех домов в соседнем поселке Хурумпауль.
Позже в группе правительства региона в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение, что в Саранпауле введен режим повышенной готовности, а местные власти и спасатели подготовили транспорт для доставки жителей, которые могут пострадать от паводка, в пункты временного размещения.
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Региональное управление МЧС в пятницу сообщило, что уровень воды в реке Ляпин превысил критическую отметку на два сантиметра, из-за чего частично подтопленными оказались пять индивидуальных жилых домов. Одна семья из четырех человек переселилась к родственникам, еще шесть человек от эвакуации отказались, подчеркивали в ведомстве.
"В связи со сложной паводковой обстановкой... установить с 18.00 (16.00 мск) 2 августа 2019 года режим чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения Саранпауль до особого указания", - говорится в сообщении администрации.
По данным МЧС, в случае дальнейшего повышения уровня воды в реке в Саранпауле могут оказаться подтопленными еще 20 жилых домов, в которых проживает 61 человек. При этом угрозы для социально значимых объектов нет.
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