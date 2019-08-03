Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных

Как кролик человечество от бешенства спас Насыпать в открытую рану горсть пороха и поджечь либо ввести в нее длинную раскаленную иглу. Так "лечили" от бешенства до тех пор, пока французский ученый Луи Пастер не нашел вакцину против смертельной болезни. Первое успешное испытание прошло 6 июля 1885 года.