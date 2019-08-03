Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет Россельхознадзор полномочиями по проведению в аптеках контрольных закупок лекарственных препаратов для ветеринарного применения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Данные полномочия предоставляются в целях проверки соблюдения розничной торговлей правил надлежащей аптечной практики и запрета продажи фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств.
Закон также устанавливает возможность ввоза на территорию России незарегистрированных лекарственных препаратов для лечения животных в зоосадах, цирках, океанариумах, дельфинариях, а также диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красные книги РФ и ее субъектов.
Предыдущая редакция закона об обращении лекарственных средств допускала ввоз таких препаратов лишь для лечения конкретных животных в зоопарках, а также животных, ввозимых в Россию для участия в спортивных и зрелищных мероприятиях.
Кроме того, закон допускает использование при производстве лекарственных препаратов для ветеринарного применения фармацевтических субстанций, произведенных для реализации и включенных Минздравом России в госреестр лекарственных средств и предназначенных для производства лекарственных препаратов для медицинского применения.
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