Россия открыта к равноправному диалогу с США по международной безопасности

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия остается открытой к равноправному и конструктивному диалогу с США относительно восстановления доверия и укрепления международной безопасности, говорится в заявлении МИД РФ о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и прекращении его действия.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.