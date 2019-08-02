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РИА Новости

Россия открыта к равноправному диалогу с США по международной безопасности

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия остается открытой к равноправному и конструктивному диалогу с США относительно восстановления доверия и укрепления международной безопасности, говорится в заявлении МИД РФ о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и прекращении его действия.
"Россия остается открытой к равноправному и конструктивному диалогу с США относительно восстановления доверия и укрепления международной безопасности", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
"Надеемся на ответственный подход американской стороны", - отмечается в документе.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук
Вчера, 15:28
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