СК проверяет сообщения об избиении школьницы в Иваново

ВОРОНЕЖ, 2 авг - РИА Новости. Следствие проверяет информацию СМИ об избиении школьницы 19-летней девушкой в Иваново, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"По информации, выявленной в СМИ, организована доследственная проверка по факту избиения девочки-подростка. По имеющейся информации, в городе Иваново между девочками произошел конфликт, в ходе которого 19-летняя девушка нанесла побои 13-летней девочке-подростку", - говорится в сообщении.