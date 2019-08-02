СК проверяет сообщения об избиении школьницы в Иваново

ВОРОНЕЖ, 2 авг - РИА Новости. Следствие проверяет информацию СМИ об избиении школьницы 19-летней девушкой в Иваново, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
Информация об инциденте появилась в среду, 31 июля на портале ivanovonews. В Сети сообщили, что стоящая на коленях девочка просила прощения якобы за оскорбление другой девочки, а потом взрослая девушка, которая держала ее за волосы, наносила ей удары ногами и руками по голове и лицу.
"По информации, выявленной в СМИ, организована доследственная проверка по факту избиения девочки-подростка. По имеющейся информации, в городе Иваново между девочками произошел конфликт, в ходе которого 19-летняя девушка нанесла побои 13-летней девочке-подростку", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.