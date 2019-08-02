Задержанного в Саудовской Аравии врача с гражданством США отпустили

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии отпустили на свободу врача с саудовским и американским гражданством, который был задержан в 2017 году по подозрению в причастности к коррупции, сообщает газета Власти Саудовской Аравии отпустили на свободу врача с саудовским и американским гражданством, который был задержан в 2017 году по подозрению в причастности к коррупции, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с делом.

Валид Фитаихи, врач с двойным гражданством, был задержан в ноябре 2017 года вместе с сотнями человек по подозрению в причастности к коррупционным сделкам. Многих людей впоследствии отпустили, а Фитаихи перевели в тюрьму, где он содержался без предъявления обвинений на протяжении почти двух лет, отмечает газета. Родственникам он рассказал, что его якобы подвергали пыткам.

Как сообщил изданию неназванный саудовский чиновник, в среду врач был временно освобожден до начала судебного разбирательства.

"Все утверждения о том, что Фитаихи подвергался пыткам во время своего задержания, безосновательны", - заявил чиновник.