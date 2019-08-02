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РИА Новости

Задержанного в Саудовской Аравии врача с гражданством США отпустили

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии отпустили на свободу врача с саудовским и американским гражданством, который был задержан в 2017 году по подозрению в причастности к коррупции, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с делом.
Валид Фитаихи, врач с двойным гражданством, был задержан в ноябре 2017 года вместе с сотнями человек по подозрению в причастности к коррупционным сделкам. Многих людей впоследствии отпустили, а Фитаихи перевели в тюрьму, где он содержался без предъявления обвинений на протяжении почти двух лет, отмечает газета. Родственникам он рассказал, что его якобы подвергали пыткам.
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Как сообщил изданию неназванный саудовский чиновник, в среду врач был временно освобожден до начала судебного разбирательства.
"Все утверждения о том, что Фитаихи подвергался пыткам во время своего задержания, безосновательны", - заявил чиновник.
В ноябре 2017 года созданный по указу короля Саудовской Аравии комитет по борьбе с коррупцией инициировал арест нескольких сотен человек, в том числе больше десятка принцев из правящей семьи, по подозрению в причастности к коррупционным сделкам. Долгое время все они содержались в пятизвездочной гостинице Ritz-Carlton в Эр-Рияде, а потом многие, по сообщениям саудовских СМИ, были отпущены на свободу после достижения договоренности с властями о передаче государству части средств и активов. Как заявлял генпрокурор страны, таким образом казна королевства может получить более 100 миллиардов долларов.
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Саудовская АравияСШАВ мире
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