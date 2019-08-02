Бельгия призвала Россию и США продлить СНВ и не допустить гонки вооружений

БРЮССЕЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Бельгия сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и призывает РФ и США вести диалог о стабилизационных мерах и о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил в пятницу вице-премьер, министр иностранных дел Дидье Рейндерс.
"Мы сожалеем о прекращении действия Договора РСМД. Его подписание в 1987 году стало важной вехой в области ядерного разоружения. На протяжении более чем 30 лет этот договор способствовал евроатлантической безопасности", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Рейндерса.
Он отметил, что "новая гонка вооружений не отвечает ничьим интересам".
Рейндерс считает важным, чтобы "США и Россия провели конструктивный диалог и договорились о стабилизационных мерах".
Бельгия также призывает обе стороны "предпринять инициативы по сокращению своих ядерных арсеналов, независимо от типа системы вооружений".
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"Что касается развернутого стратегического ядерного оружия, то важно продлить действие Договора о СНВ после его истечения в 2021 году. США и Россия должны вести активный диалог по этому вопросу", - говорится в заявлении.
По неофициальным данным, на территории Бельгии хранится тактическое ядерное оружие США, а именно авиабомбы.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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