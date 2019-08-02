Бельгия призвала Россию и США продлить СНВ и не допустить гонки вооружений

БРЮССЕЛЬ, 2 авг - РИА Новости. Бельгия сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и призывает РФ и США вести диалог о стабилизационных мерах и о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил в пятницу вице-премьер, министр иностранных дел Дидье Рейндерс.

"Мы сожалеем о прекращении действия Договора РСМД. Его подписание в 1987 году стало важной вехой в области ядерного разоружения. На протяжении более чем 30 лет этот договор способствовал евроатлантической безопасности", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Рейндерса.

Он отметил, что "новая гонка вооружений не отвечает ничьим интересам".

Рейндерс считает важным, чтобы "США и Россия провели конструктивный диалог и договорились о стабилизационных мерах".

Бельгия также призывает обе стороны "предпринять инициативы по сокращению своих ядерных арсеналов, независимо от типа системы вооружений".

"Что касается развернутого стратегического ядерного оружия, то важно продлить действие Договора о СНВ после его истечения в 2021 году. США и Россия должны вести активный диалог по этому вопросу", - говорится в заявлении.

По неофициальным данным, на территории Бельгии хранится тактическое ядерное оружие США, а именно авиабомбы.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.