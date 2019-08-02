В МЧС предупредили о возможном подтоплении хабаровских сел

ХАБАРОВСК, 2 авг - РИА Новости. Обильные дожди, которые прогнозируются в центральных и северных районах Хабаровского края 5-6 августа, могут привести к подъему уровня воды в реке Бурея и подтоплению низких мест в селах Чекунда и Усть-Ургал, сообщает региональный главк МЧС в пятницу.

По информации Дальневосточного УГМС, днем 5 и 6 августа на территории Верхнебуреинского, Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского, Охотского районов и района имени Полины Осипенко ожидаются сильные дожди с усилением ветра на охотском побережье до 15-20 метров в секунду.

"Прогнозируется ухудшение гидрологической обстановки в Верхнебуреинском районе. Ожидается подъем уровней воды на реке Бурея у села Чекунда до отметок неблагоприятных явлений, с возможным подтоплением низкопойменных мест, у села Усть-Ургал - до уровня 1100 сантиметров, с возможным подтоплением жилых домов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в МЧС, оползень, который ранее сошел у села Чекунда, уже размыт рекой и не влияет на водность Буреи в районе села.

В начале декабря 2018 года в 73 километрах от поселка Чекунда Верхнебуреинского района края из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло Буреи, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате было отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Оползень ученые назвали крупнейшим в стране за последние годы. Под угрозой затопления оказались несколько населенных пунктов, в том числе Чекунда. Минобороны в феврале провело серию взрывов в теле оползня и частично восстановило течение реки. Позже вода размыла стенки прорана и ток воды увеличился.