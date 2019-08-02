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РИА Новости

Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов

Вчера, 09:57
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае. 1 августа 2019
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Свыше 610 городов, деревень, сел и других населенных пунктов остаются в зонах задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
"Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах 34 районов наблюдаются задымления",- сказал собеседник агентства.
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По его словам, круглосуточный мониторинг содержания вредных веществ в воздухе ведут 118 постов.
За прошедшие сутки к тушению природных пожаров от МЧС России привлекались четыре самолета Бе-200, которые сбросили на очаги пожаров 300 тонн воды. Наращивается и наземная группировка.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.
Петицию о введении режима ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров подписали более 285 тысяч человек.
В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса, еще столько же – в Якутии.
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