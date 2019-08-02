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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1,1 миллиона гектаров

Вчера, 06:49
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЛесной пожар. Архивное фото
Лесной пожар. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КРАСНОЯРСК, 2 авг — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла почти на 13 тысяч гектаров, сообщается в сводке красноярского лесопожарного центра.
"На территории края действует 129 лесных пожаров на общей площади - 1 109 992,2 гектаров, в том числе в зоне контроля - 101 на площади - 1 100 005 гектаров. Очаги возгораний действуют в районах: Эвенкийский, Абанский, Богучанский, Кежемский, Тасеевский, Таймырский, Енисейский, Северо-Енисейский, Бирилюсский", - говорится в сообщении.
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