Facebook удалила свыше 450 аккаунтов из Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Компания Facebook сообщила в четверг об удалении более 450 недостоверных учетных записей и свыше 200 страниц, связанных с ОАЭ, Саудовской Аравией и Египтом.

"Мы удалили 259 учетных записей, 102 страницы, пять групп, четыре события и 17 учетных записей сети Instagram за участие в скоординированной кампании по распространению недостоверных сведений, инициированной в ОАЭ и Египте и нацеленной на страны Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, в том числе Ливию, Судан, Коморы, Катар, Турцию, Ливан, Сирию, Иорданию и Марокко", - сообщает пресс-служба компании на ее сайте.

Facebook отмечает, что помимо кампаний, инициированных в ОАЭ и Египте, отдельно удалось выявить злоумышленников, действовавших из Саудовской Аравии. Так, компания сообщила об удалении "217 учетных записей, 144 страниц, пяти групп и 31 учетной записи в Instagram". Кампания из Саудовской Аравии, по информации Facebook, была направлена на такие страны, как Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Марокко, Палестина, Ливан и Иордания.

По заверению Facebook, акции злоумышленников не связаны между собой, но они имели одинаковые цели: "создавали сети учетных записей, которые содержали ложные сведения о своей принадлежности и активности". Администраторы подставных страниц в основном писали о моде, животных, рукоделии, но зачастую затрагивали и более серьезные темы, писали о региональной политике, выборах и поддержке Катаром, Турцией и Ираном террористических организаций, публиковали политические карикатуры".

Компании удалось установить связи между лжеучетными записями и двумя маркетинговыми компаниями в Египте и ОАЭ, а также правительством Саудовской Аравии. На подставные страницы, сообщают в пресс-службе соцсети, были подписаны миллионы пользователей Facebook.