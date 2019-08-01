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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более тысячи добровольных пожарных спасают леса в Подмосковье

Вчера, 19:06
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Игорь Агеенко
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Московской области увеличилось количество добровольных пожарных – их уже более тысячи. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.
В 2019 году 1250 добровольцев трудятся наравне с профессионалами – пожарными и спасателями из ГУ МЧС по Московской области и Мособлпожспаса. Так, за последние три года количество волонтеров возросло в три раза.
Добровольцы участвуют в профилактике и тушении пожаров, ищут заблудившихся, следят за безопасностью на водоемах. Помимо этого они проводят уроки в учебных заведениях и детских лагерях, раздают памятки об основах безопасного поведения при различных чрезвычайных ситуациях.
"По губернаторской программе "Безопасность Подмосковья" с 2013 года в регионе поставлено на боевое дежурство 83 новых пожарных депо. Во всех этих депо добровольные пожарные несут службу наравне с профессионалами, получая за это ежемесячные доплаты из областного бюджета", – рассказал Пестов.
В связи с этим на 98% территории Московского региона существуют все условия для ликвидации пламени в нормативное время. Специалисты должны справиться с возгоранием за 10 минут в городе и за 20 минут – в сельской местности.
Добровольцы в обязательном порядке учатся – они изучают и теорию, и практику. Кроме того, волонтеров обеспечивают необходимым снаряжением.
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