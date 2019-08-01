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РИА Новости

Военные проложили пять километров траншей для отвода воды от домов в Тулуне

Вчера, 17:30
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© РИА Новости / Кирилл ШипицинРазрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа, выполняющие задачи по ликвидации последствий паводка в городе Тулуне Иркутской области, приступили к оказанию помощи местному населению по прокладыванию траншей для отвода воды от жилых домов, сообщает пресс-служба ЦВО.
"По обращению администрации города Тулуна, военнослужащие при помощи спецтехники прокладывают траншеи для отвода воды от жилых домов. Вырыто в общей сложности около 5 км траншей на шести городских улицах", – говорится в сообщении.
Первая волна разрушительного паводка началась в Приангарье в конце июня. Погибли 25 человек, семь человек пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля началась вторая волна паводка.
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