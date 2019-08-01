"Газпром нефть" продала через мобильное приложение 6,6 млн литров топлива

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. "Газпром нефть" с момента запуска в декабре 2018 года приложения АЗС.GO реализовала с помощью онлайн-сервиса 6,6 миллиона литров бензина и дизельного топлива, говорится в пресс-релизе компании.

Уровень продаж через мобильное приложение с января по июль 2019 года вырос в 70 раз и достиг показателя 1,5 миллиона литров в месяц.

Число пользователей сервиса превысило 200 тысяч автолюбителей.

АЗС.GO – собственная разработка компании. Как отмечается в сообщении, использование АЗС.GO позволяет сократить время заправки автомобиля на АЗС в 1,5-2 раза. Приложение помогает клиенту создавать заказ по количеству литров или на определенную сумму.