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РИА Новости

"Газпром нефть" продала через мобильное приложение 6,6 млн литров топлива

Вчера, 14:30
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. "Газпром нефть" с момента запуска в декабре 2018 года приложения АЗС.GO реализовала с помощью онлайн-сервиса 6,6 миллиона литров бензина и дизельного топлива, говорится в пресс-релизе компании.
Уровень продаж через мобильное приложение с января по июль 2019 года вырос в 70 раз и достиг показателя 1,5 миллиона литров в месяц.
Число пользователей сервиса превысило 200 тысяч автолюбителей.
АЗС.GO – собственная разработка компании. Как отмечается в сообщении, использование АЗС.GO позволяет сократить время заправки автомобиля на АЗС в 1,5-2 раза. Приложение помогает клиенту создавать заказ по количеству литров или на определенную сумму.
Активное развитие приложения стало возможным, в том числе, благодаря партнерству с национальной платежной системой "Мир". Соответствующее соглашение было подписано между "Газпром нефтью" и "Национальной системой платежных карт" на Петербургском международном экономическом форуме.
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ГазпромНовости компаний - Экономика
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