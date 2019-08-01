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РИА Новости

Экс-кандидату в мэры Воронежа Кочетову продлили домашний арест до октября

Вчера, 13:45
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© Фото : партия "Единая Россия"Генеральный директор "Воронежской горэлектросети" Руслан Кочетов в своей приемной
Генеральный директор Воронежской горэлектросети Руслан Кочетов в своей приемной
© Фото : партия "Единая Россия"
Генеральный директор "Воронежской горэлектросети" Руслан Кочетов в своей приемной. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Суд продлил на два месяца срок домашнего ареста бывшему генеральному директору "Воронежской горэлектросети" Руслану Кочетову, который прошлой весной был одним из кандидатов в мэры города, по делу о хищении 590 миллионов рублей, сообщил в четверг РИА Новости представитель Ленинского районного суда.
Региональное управление СК 6 февраля сообщило о возбуждении уголовного дела о покушении на мошенничество в отношении руководства "Воронежской горэлектросети". Кроме того, ведомство сообщило, что по подозрению в преступлении задержан гендиректор предприятия. Кроме Кочетова, занимавшего должность гендиректора с июля 2018 года до недавнего времени, по делу проходят бывшая заместитель гендиректора по финансам Мария Аркатова и бывший гендиректор МУП "Воронежская горэлектросеть" с 2015 года по июль 2018 года Александр Гаврилин. Ленинский районный суд заключил Кочетова под стражу до 4 апреля, затем 3 июля изменил меру пресечения на домашний арест по 4 августа. Также 3 июля суд продлил Аркатовой содержание под стражей на месяц, а Гаврилину - изменил на запрет определенных действий (общение, использование интернета) и обязательство о явке.
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"По Кочетову продлили домашний арест на два месяца, до 4 октября. По Аркатовой следствие вышло с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест. Суд (ходатайство - ред.) удовлетворил, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, также по 4 октября включительно", - сказал собеседник агентства. По его словам, следствие не выходило с ходатайством по мере пресечения третьему фигуранту.
По данным СК, с 2014 года по октябрь 2018 года должностные лица МУП "Воронежская горэлектросеть" совместно с иными лицами с помощью реквизитов и печатей подконтрольных фирм-однодневок изготовили фиктивные документы о выполнении этими организациями обязательств по договорам с "Воронежской горэлектросетью" на общую сумму около 600 миллионов рублей. После этого представители фирм-однодневок подали в Арбитражный суд Воронежской области иски о взыскании с горэлектросети этих денег. Исковые требования были удовлетворены полностью, и у причастных к созданной схеме лиц возникло беспрепятственное право требовать 600 миллионов рублей от АО "Воронежская горэлектросеть", являющегося правопреемником МУП "Воронежская горэлектросеть".
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По данным сайта воронежской гордумы, Кочетов является депутатом заксобрания, входит во фракцию "Единая Россия" и является членом партии с 25 ноября 2016 года. В 2013-2018 годах он был генеральным директором АО "ЕПСС ЖКХ ВО". С 6 июня 2018 года - генеральный директор АО "Воронежская горэлектросеть". "Единая Россия" приостановила членство Кочетова в партии.
Кочетов был кандидатом на должность мэра Воронежа, которого в апреле 2018 года избрали депутаты городской думы, однако проиграл временно исполняющему тогда обязанности главы горадминистрации Вадиму Кстенину.
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