Экс-кандидату в мэры Воронежа Кочетову продлили домашний арест до октября

ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Суд продлил на два месяца срок домашнего ареста бывшему генеральному директору "Воронежской горэлектросети" Руслану Кочетову, который прошлой весной был одним из кандидатов в мэры города, по делу о хищении 590 миллионов рублей, сообщил в четверг РИА Новости представитель Ленинского районного суда.

Региональное управление СК 6 февраля сообщило о возбуждении уголовного дела о покушении на мошенничество в отношении руководства "Воронежской горэлектросети". Кроме того, ведомство сообщило, что по подозрению в преступлении задержан гендиректор предприятия. Кроме Кочетова, занимавшего должность гендиректора с июля 2018 года до недавнего времени, по делу проходят бывшая заместитель гендиректора по финансам Мария Аркатова и бывший гендиректор МУП "Воронежская горэлектросеть" с 2015 года по июль 2018 года Александр Гаврилин. Ленинский районный суд заключил Кочетова под стражу до 4 апреля, затем 3 июля изменил меру пресечения на домашний арест по 4 августа. Также 3 июля суд продлил Аркатовой содержание под стражей на месяц, а Гаврилину - изменил на запрет определенных действий (общение, использование интернета) и обязательство о явке.

"По Кочетову продлили домашний арест на два месяца, до 4 октября. По Аркатовой следствие вышло с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест. Суд (ходатайство - ред.) удовлетворил, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, также по 4 октября включительно", - сказал собеседник агентства. По его словам, следствие не выходило с ходатайством по мере пресечения третьему фигуранту.

По данным СК, с 2014 года по октябрь 2018 года должностные лица МУП "Воронежская горэлектросеть" совместно с иными лицами с помощью реквизитов и печатей подконтрольных фирм-однодневок изготовили фиктивные документы о выполнении этими организациями обязательств по договорам с "Воронежской горэлектросетью" на общую сумму около 600 миллионов рублей. После этого представители фирм-однодневок подали в Арбитражный суд Воронежской области иски о взыскании с горэлектросети этих денег. Исковые требования были удовлетворены полностью, и у причастных к созданной схеме лиц возникло беспрепятственное право требовать 600 миллионов рублей от АО "Воронежская горэлектросеть", являющегося правопреемником МУП "Воронежская горэлектросеть".

По данным сайта воронежской гордумы, Кочетов является депутатом заксобрания, входит во фракцию "Единая Россия" и является членом партии с 25 ноября 2016 года. В 2013-2018 годах он был генеральным директором АО "ЕПСС ЖКХ ВО". С 6 июня 2018 года - генеральный директор АО "Воронежская горэлектросеть". "Единая Россия" приостановила членство Кочетова в партии.