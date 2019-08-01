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РИА Новости

В Ленинградской области три человека погибли при пожаре в частном доме

Вчера, 12:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Михайловка в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Согласно данным ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на Каменном проспекте, 15 в поселке Михайловка Выборгского района поступило около 05.00 мск в четверг. Дом горел по всей площади, открытое горение было ликвидировано в течение часа.
"Сейчас оперативно-следственная группа работает на месте происшествия. По предварительном данным, при пожаре погибли три человека", - сказал представитель ГСУСК, не уточнив подробностей.
Как сообщил телеканал "78", на месте пожара якобы обнаружены записки, из которых следует, что поджог был устроен из ревности.
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