В Ленинградской области три человека погибли при пожаре в частном доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Михайловка в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

Согласно данным ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на Каменном проспекте, 15 в поселке Михайловка Выборгского района поступило около 05.00 мск в четверг. Дом горел по всей площади, открытое горение было ликвидировано в течение часа.

"Сейчас оперативно-следственная группа работает на месте происшествия. По предварительном данным, при пожаре погибли три человека", - сказал представитель ГСУСК, не уточнив подробностей.