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РИА Новости

Минобороны испытало "военный интернет", пишут СМИ

Вчера, 10:05
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в пункте боевого управления во время крупномасштабных учений Военно-воздушных сил
Военнослужащие в пункте боевого управления во время крупномасштабных учений Военно-воздушных сил
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министерство обороны провело учения, на которых протестировало работу "военного интернета", пишет газета "Известия".
Локальная беспроводная сеть полностью автономна и не имеет точек обмена трафиком, связывающих ее с "внешним" интернетом. Обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду велся между полевыми пунктами управления на расстояние более двух тысяч километров.
Данные передавались через аппаратные средства военного ведомства с применением шифрования. Всю технику удалось развернуть в течение часа.
Как отмечают эксперты, главная задача таких каналов связи — передача и обработка информации для систем автоматизированного и боевого управления. Помимо этого их могут использовать в зонах чрезвычайных ситуаций, где возникают проблемы с мобильной связью и интернетом.
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