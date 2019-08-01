Минобороны испытало "военный интернет", пишут СМИ

Военнослужащие в пункте боевого управления во время крупномасштабных учений Военно-воздушных сил

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министерство обороны провело учения, на которых протестировало работу "военного интернета", пишет газета Министерство обороны провело учения, на которых протестировало работу "военного интернета", пишет газета "Известия"

Локальная беспроводная сеть полностью автономна и не имеет точек обмена трафиком, связывающих ее с "внешним" интернетом. Обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду велся между полевыми пунктами управления на расстояние более двух тысяч километров.

Данные передавались через аппаратные средства военного ведомства с применением шифрования. Всю технику удалось развернуть в течение часа.