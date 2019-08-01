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РИА Новости

На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 57 тысяч гектаров леса

Вчера, 09:54
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Лесные пожары в Якутии
Лесные пожары в Якутии
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Лесные пожары в Якутии. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Свыше 57 тысяч гектаров природных территорий пройдено огнем за сутки на Дальнем Востоке, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
"По состоянию на 1 августа площадь, пройденная огнем за сутки, составила 57 726 гектаров", - говорится в сообщении.
В минувшие сутки в ДФО возникло четыре лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предыдущие дни, всего горело 238 очагов: 154 - в Якутии, 36 - в Забайкальском крае, 32 - в республике Бурятия, 10 - в Хабаровском крае, 5 - в Амурской области, 1 - в Камчатском крае. Потушено 26 пожаров.
Режим ЧС из-за лесных пожаров действует в одном муниципальном районе Якутии и в одном в Бурятии.
Особый противопожарный режим в лесах действует в ряде районов Забайкальского края, Бурятии, Хабаровского края, Якутии, Колымы, Чукотки, Камчатки.
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