Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев

"Очевидно, что за последние годы Забайкальский край попал в очень сложное положение. Я сейчас не буду проводить разбор полетов, в чем здесь были объективные причины и субъективные, но в любом случае, общая сбалансированность должна быть достигнута. Это абсолютно очевидно", - сказал Медведев на совещании по развитию Забайкальского края.