Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев

ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Забайкальский край в последние годы оказался в очень сложном положении, но должен добиться сбалансированности бюджета, тем более что край очень богатый, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что за последние годы Забайкальский край попал в очень сложное положение. Я сейчас не буду проводить разбор полетов, в чем здесь были объективные причины и субъективные, но в любом случае, общая сбалансированность должна быть достигнута. Это абсолютно очевидно", - сказал Медведев на совещании по развитию Забайкальского края.
Он отметил, что федеральные власти оказывают краю поддержку, чтобы регион мог свести концы с концами.
Премьер выразил надежду, что реализация инвестиционных проектов, в частности, в рамках создаваемой в Забайкалье территории опережающего развития (ТОР) должна создать условия для стабильного, полноценного социально-экономического развития края в ближайшие годы.
Ранее в четверг Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье". Там планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти в 200 миллиардов рублей.