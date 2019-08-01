Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T09:28Z
https://ria.ru/20190801/1557065798.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155706/56/1557065672_0:217:2266:1492_1036x0_80_0_0_d1dc0604be581df67d98e5426c6972f1.jpg
РИА Новости

Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев

09:28
62
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Забайкальский край в последние годы оказался в очень сложном положении, но должен добиться сбалансированности бюджета, тем более что край очень богатый, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Очевидно, что за последние годы Забайкальский край попал в очень сложное положение. Я сейчас не буду проводить разбор полетов, в чем здесь были объективные причины и субъективные, но в любом случае, общая сбалансированность должна быть достигнута. Это абсолютно очевидно", - сказал Медведев на совещании по развитию Забайкальского края.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
08:45
Минвостокразвития попросило субсидировать авиаперевозки в Забайкалье
Он отметил, что федеральные власти оказывают краю поддержку, чтобы регион мог свести концы с концами.
Премьер выразил надежду, что реализация инвестиционных проектов, в частности, в рамках создаваемой в Забайкалье территории опережающего развития (ТОР) должна создать условия для стабильного, полноценного социально-экономического развития края в ближайшие годы.
Ранее в четверг Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье". Там планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти в 200 миллиардов рублей.
000000
Обсудить 0
Дмитрий МедведевЭкономика
Рекомендуем
Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев подписал поручения в связи с ситуацией с лесными пожарами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Минвостокразвития попросило субсидировать авиаперевозки в Забайкалье
Дождь в Москве
Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
Лента
новостей
Рабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Дальневосточный федеральный округ
Медведев поручил восстановить инфраструктуру в Забайкалье до 15 октября
Рабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Дальневосточный федеральный округ
Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье"
В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра специализированной лесопожарной техники на площади Ленина в городе Чита. 1 августа 2019
Медведев в Чите осмотрел специализированную лесопожарную технику
Глава Якутии Айсен Николаев. Архивное фото
Глава Якутии взял под личный контроль тушение лесных пожаров в республике
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Ставрополе. 12 июля 2019
Медведев предложил пересмотреть нормативы о "зонах контроля при пожарах"
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
Забайкалью выделят 76 млн рублей на оборудование для цифрового телевидения
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев поручил подготовить предложения по созданию лесопожарных центров
В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Иркутской области шесть человек госпитализировали после ДТП с автобусом
09:36Камчатские спасатели помогут защитить населенные пункты Якутии от пожаров
09:30В Красноярске на время жары для туристов закроют заповедник "Столбы"
09:29Главу Минтранса переизбрали председателем совета директоров "Аэрофлота"
09:28Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
09:28Бюджет Забайкалья должен быть сбалансированным, заявил Медведев
09:26Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро "Некрополь"
09:21В Приморье должник попытался улететь за границу по паспорту брата
09:21Порошенко рассказал, кем видит себя через десять лет
09:20В Приамурье сократили сроки оформления документов пострадавшим от паводка
09:15В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми
09:14Движение на серой ветке московского метро ввели в график
09:13В Перми рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на пороховом заводе
09:13Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
09:10В центре Москвы нашли артефакты XVII–XVIII веков
09:08Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
09:04Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
09:04В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей
09:01Из аэропорта Красноярска вылетели два Ил-76 для тушения лесных пожаров
09:01"Зеленые финансы" поют романсы: зачем бизнесу в России быть ответственным
Лента новостейМолния