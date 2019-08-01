В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей

Повреждение водопровода диаметром 400 миллиметров Липецкой городской энергетической компании произошло днем 31 июля во время земляных работ. Под отключение попали девять домов по проспекту Победы, один дом по проспекту 60 лет СССР и один - по Сиреневому проезду. Всего отключение затронуло 90 организаций и 3423 человека. Работы по устранению аварии планировалось завершить к 19.00 мск среды.