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РИА Новости

В Липецке устранили аварию, оставившую без воды около 3,5 тысячи жителей

09:04
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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Коммунальные службы устранили аварию, которая оставила без холодного водоснабжения порядка 3,5 тысячи жителей Липецка и 90 организаций, сообщил в четверг РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Повреждение водопровода диаметром 400 миллиметров Липецкой городской энергетической компании произошло днем 31 июля во время земляных работ. Под отключение попали девять домов по проспекту Победы, один дом по проспекту 60 лет СССР и один - по Сиреневому проезду. Всего отключение затронуло 90 организаций и 3423 человека. Работы по устранению аварии планировалось завершить к 19.00 мск среды.
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"В 23.50 (мск) была устранена авария", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящий момент водоснабжение домов восстановлено.
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