В центре Москвы произошел пожар в выселенном доме

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Пожарные локализовали пожар в выселенном жилом доме на улице Доброслободской на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Доброслободская, дом 11-13, происходит возгорание в выселенной части здания, в которой не проживают люди, площадь загорания порядка 300 квадратных метров. В 8.11 пожар локализован", - рассказали в пресс-службе.