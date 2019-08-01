В Забайкалье не зарегистрировали превышение вредных веществ в воздухе

ЧИТА, 1 авг – РИА Новости. Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в Забайкальском крае не зарегистрировано, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"Незначительное задымление от природных пожаров может наблюдаться по всей территории края. По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в Забайкальском крае не зарегистрированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили забайкальцам о мерах профилактики при задымлении.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.