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РИА Новости

В Забайкалье не зарегистрировали превышение вредных веществ в воздухе

08:41
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ЧИТА, 1 авг – РИА Новости. Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в Забайкальском крае не зарегистрировано, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
"Незначительное задымление от природных пожаров может наблюдаться по всей территории края. По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в Забайкальском крае не зарегистрированы", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе также напомнили забайкальцам о мерах профилактики при задымлении.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуЗабайкальский крайОбщество
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