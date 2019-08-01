Медведев поручил восстановить инфраструктуру в Забайкалье до 15 октября

ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Заселение пострадавших от пожаров в апреле в Забайкалье людей в новые дома нужно завершить до зимы, всю инфраструктуру восстановить до 15 октября, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава правительства напомнил, что ранее был подписан указ о ликвидации последствий пожаров, охвативших Забайкалье в апреле этого года.

Он отметил, что, по данным краевого правительства, пострадавшими признаны 898 человек, часть семей уже заселилась в новые дома, где-то строительство индивидуального жилья только началось.

"Необходимо завершить этот процесс как можно быстрее, чтобы зима для пострадавших людей уже была в нормальных условиях. До 15 октября должны быть восстановлены все объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальная инфраструктура, стоянки, налажена работа сельхозтоваропроизводителей", - заявил Медведев на совещании по развитию Забайкальского края.