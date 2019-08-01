Медведев в Чите осмотрел специализированную лесопожарную технику

ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел специализированную лесопожарную технику, работающую в Забайкальском крае.
Глава правительства познакомился с образцами новых машин, выставленных на центральной площади Читы, пообщался с водителями, поинтересовался мощностью и возможностями техники.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРабочая поездкаПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра специализированной лесопожарной техники на площади Ленина в городе Чита. 1 августа 2019 премьер-министра РФ Д. Медведева в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездкаПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра специализированной лесопожарной техники на площади Ленина в городе Чита. 1 августа 2019 премьер-министра РФ Д. Медведева в Дальневосточный федеральный округ
Как сообщили Медведеву во время осмотра, в 2019 году в Забайкальском крае было закуплено 72 единицы лесопожарной и лесокультурной техники в рамках национального проекта "Экология". Новая техника позволит мобильно приезжать на место пожара и устранять его.
В частности, были приобретены автомобили марки УАЗ-452, УA3 "Фермер", УАЗ "Патриот", Урал, Беларус-892, автобус и грузопассажирский фургон марки ГАЗ "Соболь". Эти машины обладают высокой проходимостью и повышенной маневренностью, позволяет передвигаться в труднодоступных лесных массивах. Также для патрулирования был закуплен автомобиль ГАЗон "Next", с экономичным дизельным двигателем и высокой грузоподъемностью более 4,5 тонны.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра специализированной лесопожарной техники на площади Ленина в городе Чита. 1 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра специализированной лесопожарной техники на площади Ленина в городе Чита. 1 августа 2019