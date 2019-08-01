Медведев в Чите осмотрел специализированную лесопожарную технику

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра специализированной лесопожарной техники на площади Ленина в городе Чита. 1 августа 2019

ЧИТА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел специализированную лесопожарную технику, работающую в Забайкальском крае.

Глава правительства познакомился с образцами новых машин, выставленных на центральной площади Читы, пообщался с водителями, поинтересовался мощностью и возможностями техники.

© РИА Новости / Александр Астафьев Перейти в фотобанк Рабочая поездкаПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра специализированной лесопожарной техники на площади Ленина в городе Чита. 1 августа 2019 премьер-министра РФ Д. Медведева в Дальневосточный федеральный округ © РИА Новости / Александр Астафьев Перейти в фотобанк Рабочая поездкаПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра специализированной лесопожарной техники на площади Ленина в городе Чита. 1 августа 2019 премьер-министра РФ Д. Медведева в Дальневосточный федеральный округ

Как сообщили Медведеву во время осмотра, в 2019 году в Забайкальском крае было закуплено 72 единицы лесопожарной и лесокультурной техники в рамках национального проекта "Экология". Новая техника позволит мобильно приезжать на место пожара и устранять его.