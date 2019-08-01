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РИА Новости

Кабмин прорабатывает возможность увеличения финансирования дорожной отрасли

07:03
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДорожные работы на одном из участков пятого пускового комплекса ЦКАД в Московской области. Архивное фото
Дорожные работы на одном из участков пятого пускового комплекса ЦКАД в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает возможность увеличить бюджетное финансирование дорожной отрасли пропорционально росту стоимости битума, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.
"В части вопроса о сглаживании колебаний цен на дорожный битум на внутреннем рынке необходимо отметить, что в настоящее время разрабатывается механизм, позволяющий обеспечить сдерживание их роста в пределах инфляции, а также прорабатывается вопрос о возможности увеличения бюджетных ассигнований на дорожную отрасль пропорционально росту стоимости составляющих строительства дорог в виде дорожного битума", - говорится в сообщении.
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Президент России Владимир Путин в июне в ходе прямой линии заявил, что необходимо исправлять ситуацию с ценами на битум. По итогам прямой линии он поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать механизм сглаживания колебаний цен на дорожный битум. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что этот механизм будет предполагать, что если цены на нефть будут превышать 70 долларов за баррель, правительство будет готовить предложения по увеличению средств дорожных фондов.
Вице-премьер Максим Акимов на совещании у президента в июле рассказал, что кабмин прорабатывает вопрос, связанный с закупкой предприятиями битума для строительства дорог. По его словам, центральный вопрос - наличие денежных средств. Он также уточнил, что задача прорабатывается с Минфином, отметив, что это касается создания мощностей по хранению в объеме на 200-250 тысяч тонн в 8 точках в стране, а также механизма финансовой поддержки с точки зрения снижения ставок кредитования.
По словам Акимова, такая схема будет предложена на рассмотрение председателя правительства Дмитрия Медведева. При этом президент РФ заявил, что если цены на строительство дорог будут расти, то не будет построено и половины из того, что запланировано в нацпроектах.
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