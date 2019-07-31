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РИА Новости

В ДНР обвинили Киев в саботаже политического урегулирования в Донбассе

Вчера, 19:45
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Киев саботирует политическое урегулирование в Донбассе, выражая сомнения в возможности предоставления особого статуса региону, заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
"Каждое заседание мы настаиваем на необходимости следовать переговорной логике и приступить наконец-то к обсуждению порядка вступления в силу закона об особом статусе Донбасса на основе "формулы Штайнмайера" и предоставления амнистии. Однако Киев продолжает игнорировать поручения "нормандского формата" и даже более того – совершает попытки оспорить текст "формулы Штайнмайера", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее мнению, таким образом представители Киева демонстрируют либо "непонимание одобренных ранее документов, либо намеренные уловки в затягивании переговорного процесса".
"Представители Украины вместо того, чтобы приступить к реальной проработке вопросов политической повестки, саботируют процесс новым способом - выражают сомнения в сути особого статуса и самой возможности его предоставления", - отметила Никонорова.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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