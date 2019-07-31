В ДНР обвинили Киев в саботаже политического урегулирования в Донбассе

"Каждое заседание мы настаиваем на необходимости следовать переговорной логике и приступить наконец-то к обсуждению порядка вступления в силу закона об особом статусе Донбасса на основе "формулы Штайнмайера" и предоставления амнистии. Однако Киев продолжает игнорировать поручения "нормандского формата" и даже более того – совершает попытки оспорить текст "формулы Штайнмайера", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.