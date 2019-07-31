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РИА Новости

Самолеты Минобороны перебросят из семи регионов для тушения лесных пожаров

Вчера, 18:05
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТранспортный самолет "ИЛ-76" во время захода на посадку
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Самолеты Военно-транспортной авиации Ил-76 для тушения лесных пожаров будут переброшены в Красноярск из семи регионов страны, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее президент России Владимир Путин поручил министерству обороны помочь в тушении пожаров.
"Десять самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России будут переброшены в Красноярск из семи регионов страны. В состав авиационной группировки Минобороны РФ по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае вошли по два самолета от воинских частей ВТА, дислоцированных в Таганроге, Твери и Брянской области и по одному самолету из Иваново, Оренбурга, Пскова и Ульяновска", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что вертолеты объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа также будут задействованы в тушении лесных пожаров Красноярского края. Авиационную технику перебазируют из пунктов дислокации в Челябинской и Новосибирской областях, она войдет в состав авиационной группировки Минобороны РФ в Красноярске.
Министерство обороны РФ создает авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами. Привлекаемые экипажи ВТА ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.
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