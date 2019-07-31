Самолеты Минобороны перебросят из семи регионов для тушения лесных пожаров

Транспортный самолет "ИЛ-76" во время захода на посадку

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Самолеты Военно-транспортной авиации Ил-76 для тушения лесных пожаров будут переброшены в Красноярск из семи регионов страны, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министерству обороны помочь в тушении пожаров.

"Десять самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России будут переброшены в Красноярск из семи регионов страны. В состав авиационной группировки Минобороны РФ по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае вошли по два самолета от воинских частей ВТА, дислоцированных в Таганроге, Твери и Брянской области и по одному самолету из Иваново, Оренбурга, Пскова и Ульяновска", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что вертолеты объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа также будут задействованы в тушении лесных пожаров Красноярского края. Авиационную технику перебазируют из пунктов дислокации в Челябинской и Новосибирской областях, она войдет в состав авиационной группировки Минобороны РФ в Красноярске.

Министерство обороны РФ создает авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами. Привлекаемые экипажи ВТА ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.