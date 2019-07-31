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РИА Новости
Ленинградская область

Городскую дорожную сеть Ивангорода разгрузят от транзита к осени 2020 года

Вчера, 16:53
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© Фото : HannuПограничный мост на реке Нарва между Нарвой и Ивангородом
Пограничный мост на реке Нарва между Нарвой и Ивангородом
© Фото : Hannu
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о том, что на международном пункте пропуска через российско-эстонскую границу создадут "зону ожидания", чтобы убрать транзитный транспорт с улиц города и предоставить комфортное пространство для ожидающих своей очереди на границе туристам и дальнобойщикам.
Соответствующее решение было озвучено главой региона во время выездного совещания, посвященного вопросам упорядочения движения транспорта по уличной сети Ивангорода.

"Наконец найдено юридическое решение, позволяющее в максимально короткий срок убрать из города транзитный транспорт - строительство специальной площадки – перехватывающей парковки, куда будет направляться весь транзитный транспорт, который приезжает через Ивангород", — сказал Дрозденко.

Он отметил, идея с парковкой-накопителем или "зоной ожидания", предназначенной для транзитного автотранспорта при пересечении международного пункта пропуска с соблюдением очереди и интервала движения, позволит разрешить ряд существенных проблем.
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По словам Дрозденко, до октября планируется внести изменения в соответствующие нормативные документы и сделать проект, а во втором квартале следующего года начать строительство. "Мы хотим, чтобы эта площадка начала работу к осени следующего года", - резюмировал он.
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