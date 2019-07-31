Городскую дорожную сеть Ивангорода разгрузят от транзита к осени 2020 года

Пограничный мост на реке Нарва между Нарвой и Ивангородом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о том, что на международном пункте пропуска через российско-эстонскую границу создадут "зону ожидания", чтобы убрать транзитный транспорт с улиц города и предоставить комфортное пространство для ожидающих своей очереди на границе туристам и дальнобойщикам.

Соответствующее решение было озвучено главой региона во время выездного совещания, посвященного вопросам упорядочения движения транспорта по уличной сети Ивангорода.

"Наконец найдено юридическое решение, позволяющее в максимально короткий срок убрать из города транзитный транспорт - строительство специальной площадки – перехватывающей парковки, куда будет направляться весь транзитный транспорт, который приезжает через Ивангород", — сказал Дрозденко.

Он отметил, идея с парковкой-накопителем или "зоной ожидания", предназначенной для транзитного автотранспорта при пересечении международного пункта пропуска с соблюдением очереди и интервала движения, позволит разрешить ряд существенных проблем.