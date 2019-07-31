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РИА Новости

ФСБ опубликовала видео задержания сторонников ИГ* в Татарстане

Вчера, 15:52
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания двух сторонников террористической организации "Исламское государство"*, готовивших теракт в Татарстане.
Задержание произошло в лесополосе около железной дороги, по которой шел грузовой состав с цистернами. На месте задержания находился легковой автомобиль. Во время операции применялись светошумовые гранаты. Также показаны компоненты самодельных взрывных устройств, изъятых у задержанных.
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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
Ранее ФСБ задержала на месте планировавшегося преступления двух граждан России из числа сторонников ИГ*, которые также причастны к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.
Накануне первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что в стране не снижается количество предотвращенных терактов — 17 случаев с начала года.
Последняя крупная операция была месяц назад. Двадцать шестого июня силовики ликвидировали россиянина, который присягнул ИГ* и планировал атаку в людном месте в Саратове.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государствоФСБ РФТатарстанПроисшествия
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